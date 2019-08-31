Трамп уволил помощницу из-за обидных высказываний о его дочерях

Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что его личная помощница Мадлен Вестерхаут была отправлена в отставку по причине излишних откровений перед работниками СМИ. Об этом сообщают «Известия».

Мадлен Вестерхаут участвовала в неформальной встрече с журналистами, на которой похвасталась тем, что Дональд Трамп поддерживает с ней более близкие отношения, нежели с собственными дочками — Тиффани и Иванкой. В ходе беседы с репортерами помощница главы государства также утверждала, что он не любит фотографироваться в компании Тиффани из-за ее избыточного веса.

Чересчур откровенные заявления Мадлен Вестерхаут об отношениях Дональда Трампа и его детей привели к тому, что работницу пришлось уволить. При этом американский лидер отмечает — его помощница была отличным сотрудником и хорошим человеком. Вот только ее высказывания показались главе США «немного оскорбительными».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети высмеяли Дональда Трампа из-за поцелуя его жены Мелании с Трюдо.