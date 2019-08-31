  1. Пятый канал
  4. У медбрата одной из поликлиник Москвы изъяли арсенал оружия

У медбрата одной из поликлиник Москвы изъяли арсенал оружия

, 8:45 58

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Фото : www.globallookpress.com / STELLA

Сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия у медбрата одной из поликлиник Москвы. По информации 5-tv.ru, у 32-летнего мужчины были найдены учебная ручная граната, травматический пистолет, гладкоствольное оружие, более сотни имитационных запалов, а также патроны разного калибра. Все перечисленное оружие сотрудник столичной больницы хранил у себя дома.

Сейчас найденные боеприпасы изъяты. По данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полковник случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета и чудом выжил. Инцидент произошел, когда мужчина пытался продемонстрировать оружие супруге.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

9:34
Пушков поглумился над новым главой МИД Украины из-за слов о Донбассе
9:20
Брижит и Эммануэль Макрон показали загорелые тела на отдыхе
9:04
Фермерское хозяйство полыхает в Ленинградской области
8:45
У медбрата одной из поликлиник Москвы изъяли арсенал оружия
8:30
Младшая сестра Ким Кардашьян накачала себе губы-вареники
7:43
Нино Нинидзе после развода с Кириллом Плетневым осталась без жилья?

Сейчас читают

Мать найденного мертвым мальчика в Башкирии дала признательные показания
«Худышка с шикарным бюстом!» Пегову вынудили раскрыть секрет стройности
Нино Нинидзе после развода с Кириллом Плетневым осталась без жилья?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги