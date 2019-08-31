У медбрата одной из поликлиник Москвы изъяли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия у медбрата одной из поликлиник Москвы. По информации 5-tv.ru, у 32-летнего мужчины были найдены учебная ручная граната, травматический пистолет, гладкоствольное оружие, более сотни имитационных запалов, а также патроны разного калибра. Все перечисленное оружие сотрудник столичной больницы хранил у себя дома.

Сейчас найденные боеприпасы изъяты. По данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полковник случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета и чудом выжил. Инцидент произошел, когда мужчина пытался продемонстрировать оружие супруге.