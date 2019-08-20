Полковник случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета и чудом выжил

В Новой Москве полковник российской армии случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета и чудом выжил, пишет «МК».

Инцидент произошел в квартире на улице Сосенский Стан, когда военный достал оружие, чтобы показать супруге. Как оказалось, в патроннике пистолета была пуля, а сам выстрел произошел, когда мужчина стволом почесал висок. Получив ранение по касательной, он обратился за помощью к медикам. После осмотра пострадавшего отпустили домой.

По данному факту в полиции начали проверку. Пистолет могут изъять за нарушение правил хранения.

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