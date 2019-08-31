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  4. Брижит и Эммануэль Макрон показали загорелые тела на отдыхе

Брижит и Эммануэль Макрон показали загорелые тела на отдыхе

, 9:20 Фото 54

Папарацци засняли президентскую пару на курорте.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / White House, Instagram @lesmacron

На фан-странице президентской пары Франции в Instagram появились фотографии с отдыха. Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит отлично проводят время на пляже в Борм-ле-Мимоза.

Глава Франции с первой леди загорали на уединенном пляже, словно обычные туристы. Также 41-летний президент Франции показал виртуозное умение управлять гидроциклом. Эммануэль в специальной жилетке рассекал волны, демонстрируя свою подкаченную фигуру, пишут Дни.ру.

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Instagram @lesmacron

Поклонники сравнили главу Пятой республики с голливудским актером и отметили его шоколадный загар. А вот насколько загорела первая леди, фанаты не смогли оценить, так как весь уик-энд Брижит провела в белой рубашке, которая ее только украсила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты Франции и Бразилии схлестнулись из-за внешности Брижит Макрон.

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