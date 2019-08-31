Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Петросян подарил 30-летней возлюбленной помолвочное кольцо?
Телец, пришло время объединить усилия и работать вместе, чтобы создать гармонию. Компромисс и сострадание пройдут долгий путь. Лео, сосредоточьтесь на своих долгосрочных отношениях. Время для игр прошло. Водолей, изменение является признаком роста и эволюции. Вы готовитесь отпустить то, что больше не служит вашей цели.
Овен — гороскоп на сегодня, 31 августа
Не унывайте, Овен. Вы чувствуете разочарование только потому, что эмоционально привязаны к этой части своей жизни. Иногда изменения необходимы для вас, чтобы узнать больше о себе.
Вы можете увидеть гораздо больше, даже если вы сейчас думаете иначе. Позвольте себе скорбеть, но не забудьте сосредоточиться на том, что еще стоит.
Космический совет: обратите внимание на то, что еще предстоит.
Телец — гороскоп на сегодня, 31 августа
Настало время объединить усилия и работать вместе, чтобы создать гармонию, Телец. Все хорошо только в меру, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
Это просто приведет к созданию ненужных блоков. Компромисс и сострадание могут иметь большое значение.
Космический совет: компромисс и сострадание могут иметь большое значение.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 31 августа
Будьте открыты для возможностей. Ваш рыцарь в сияющих доспехах может быть не совсем таким, как вы ожидали, но не позволяйте препятствовать попыткам этих отношений.
Пребывание с этим человеком может привести вас к новым вершинам романтики. Готовы к дикой поездке?
Космический совет: плывите по течению.
Рак — гороскоп на сегодня, 31 августа
Это решение может стать настоящим испытанием для ваших отношений, Рак. Убедитесь, что вы собрали все факты, прежде чем сделать свой выбор.
Много неожиданных вариантов появятся на вашем пути, заставляя вас мечтать о романтике. Не забывайте, не все, что блестит золото.
Космический совет: не все, что блестит, это золото.
Лев — гороскоп на сегодня, 31 августа
Ты готов, Лев? Вы потратили много времени, чтобы достичь этой точки эмоциональной и финансовой безопасности.
Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных отношениях. Время для игр прошло. Пора действовать.
Космический совет: вы готовы проявить тот тип отношений, который вам нужен.
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Дева — гороскоп на сегодня, 31 августа
Все складывается именно так, как вы планировали. Вселенная восстанавливает баланс во всех ваших отношениях, поэтому будьте готовы к раскачиванию весов, когда они найдут равновесие. Убедитесь, что вы действуете честно.
Космический совет: баланс восстанавливается.
Весы — гороскоп на сегодня, 31 августа
Позвольте себе время и пространство, чтобы думать, чувствовать и размышлять о том, что вы действительно хотите. Продвиньтесь мимо мелочей и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.
Вернитесь к основам любви и позвольте им направлять вас в ваших отношениях. Понять, что вы ищете, а затем искать это внутри.
Космический совет: поиск внутри себя.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 31 августа
Пусть это разочарование и горе позволит вам стать мудрее, Скорпион. Когда вещи заканчиваются, они открывают путь для новых начинаний.
Не бойтесь боли. Говорите о том, что вы хотите. Радуга выходит только тогда, когда ливень заканчивается.
Космический совет: радуга видна только после дождя.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 31 августа
Откиньтесь назад и наслаждайтесь этим периодом эмоциональной безопасности и удовлетворения. Что бы вы ни делали, вы можете достичь своих целей.
Сохраняйте это позитивное отношение и начните строить на том, что уже присутствует. Новые эмоции могут наполнить вас интересом к жизни.
Космический совет: сохраняйте позитивность.
Козерог — гороскоп на сегодня, 31 августа
Вы слишком много взяли на себя, Козерог. И это блокирует вас физически и эмоционально. Сообщите ваши потребности осознанно и четко.
Уязвимость является важным фактором в любви. Исключите лишнее и сфокусируйтесь на построении более здоровых отношений.
Космический совет: отпустите ненужный багаж.
Водолей — гороскоп на сегодня, 31 августа
Хотя это изменение кажется вынужденным, помните, что это для вашего же блага. Иногда новое может смешаться со старым. Изменение является признаком роста и эволюции. Вы готовитесь отпустить то, что больше не служит вашей цели, Водолей.
Космический совет: покончить со старым и с новым.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 31 августа
На данный момент честное общение жизненно важно, Рыбы. Как долго вы собираетесь держать свои потребности в ожидании?
Не стесняйтесь впустить в свою жизнь настоящих друзей. Они просто предоставят поддержку, которую вы ищете.
Космический совет: не позволяйте логике и жестким шаблонам сдерживать вас.
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