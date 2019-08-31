Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Петросян подарил 30-летней возлюбленной помолвочное кольцо? Телец, пришло время объединить усилия и работать вместе, чтобы создать гармонию. Компромисс и сострадание пройдут долгий путь. Лео, сосредоточьтесь на своих долгосрочных отношениях. Время для игр прошло. Водолей, изменение является признаком роста и эволюции. Вы готовитесь отпустить то, что больше не служит вашей цели.



Овен — гороскоп на сегодня, 31 августа

Не унывайте, Овен. Вы чувствуете разочарование только потому, что эмоционально привязаны к этой части своей жизни. Иногда изменения необходимы для вас, чтобы узнать больше о себе.

Вы можете увидеть гораздо больше, даже если вы сейчас думаете иначе. Позвольте себе скорбеть, но не забудьте сосредоточиться на том, что еще стоит.

Космический совет: обратите внимание на то, что еще предстоит.

Телец — гороскоп на сегодня, 31 августа

Настало время объединить усилия и работать вместе, чтобы создать гармонию, Телец. Все хорошо только в меру, поэтому постарайтесь не переусердствовать.

Это просто приведет к созданию ненужных блоков. Компромисс и сострадание могут иметь большое значение.

Космический совет: компромисс и сострадание могут иметь большое значение.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 31 августа

Будьте открыты для возможностей. Ваш рыцарь в сияющих доспехах может быть не совсем таким, как вы ожидали, но не позволяйте препятствовать попыткам этих отношений.

Пребывание с этим человеком может привести вас к новым вершинам романтики. Готовы к дикой поездке?

Космический совет: плывите по течению.

Рак — гороскоп на сегодня, 31 августа

Это решение может стать настоящим испытанием для ваших отношений, Рак. Убедитесь, что вы собрали все факты, прежде чем сделать свой выбор.

Много неожиданных вариантов появятся на вашем пути, заставляя вас мечтать о романтике. Не забывайте, не все, что блестит золото.

Космический совет: не все, что блестит, это золото.