У американского вертолета отвалился иллюминатор во время полета в Японии

Во время полета у военно-транспортного вертолета CH-53 морской пехоты США выпал иллюминатор. Это произошло в районе южного японского острова Окинава, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Происшествие случилось 27 августа над морем в восьми километрах от побережья острова. В результате инцидента пострадавших нет.

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Вертолет CH-53 относится к авиабазе морской пехоты Футэмма. Упавшая деталь — иллюминатор в хвостовой части с шириной около 50 сантиметров и весом один килограмм. В настоящее время американское военное командование устанавливает причину произошедшего.

Стоит отметить, что это уже не первый случай с вертолетом CH-53 на Окинаве. В декабре 2017 года от него тоже отвалился иллюминатор. Тогда он рухнул на школьный двор города Футэмма, где находится военная база США.

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