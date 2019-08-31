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У американского вертолета отвалился иллюминатор во время полета в Японии

, 11:53 35

Инцидент произошел в районе южного острова Окинава.

Фото : Ralf Hirschberger / www.globallookpress.com

Во время полета у военно-транспортного вертолета CH-53 морской пехоты США выпал иллюминатор. Это произошло в районе южного японского острова Окинава, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Происшествие случилось 27 августа над морем в восьми километрах от побережья острова. В результате инцидента пострадавших нет.

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Вертолет CH-53 относится к авиабазе морской пехоты Футэмма. Упавшая деталь — иллюминатор в хвостовой части с шириной около 50 сантиметров и весом один килограмм. В настоящее время американское военное командование устанавливает причину произошедшего.

Стоит отметить, что это уже не первый случай с вертолетом CH-53 на Окинаве. В декабре 2017 года от него тоже отвалился иллюминатор. Тогда он рухнул на школьный двор города Футэмма, где находится военная база США.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото с места крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае.

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