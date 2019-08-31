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Видео: В Подмосковье открылся музей современного искусства под открытым небом

, 19:59 Видео 26

Молодые дизайнеры приняли участие в фестивале «Культурный код» в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis и показали на примере, как обновить типичную многоэтажную застройку.

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Фото, видео : АГН Москва / www.globallookpress.com

Финалисты молодежного фестиваля уличного искусства «Культурный код», который проводится в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis собрались в микрорайоне Новая Трехгорка подмосковного Одинцово. В субботу, 31 августа, они продемонстрировали прекрасный пример, как украсить окружающий мир, живя в районе типичной многоэтажной застройки, которые имеются в каждом более или менее крупном городе России.

Вместе с тем, состоялось открытие первого в России музея современного искусства под открытым небом. Мероприятие посетила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая назвала идею создания таких арт-объектов гениальной. Она добавила, что они производят сильнейшее впечатление.

Российские и зарубежные дизайнеры на глазах зрителей уже украсили фасады 15-ти многоэтажек и трех школ. В частности, на огромных стенах появились изображения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, которое нанес художник из Италии. Всего планируется покрыть граффити 38 высотных домов. Однако самым масштабным «холстом» для художников стал фасад одного из одинцовских домов, площадью 900 квадратных метров. Работа была окончена 31 августа.

Для гостей мероприятия, которых собралось более десяти тысяч, были организованы экскурсии, мастер-классы, семинары, а также выставки фотографий работ и иллюстраций художников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге появилось граффити с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

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