«Это старческий маразм»: Иосиф Пригожин о новом интервью Вахтанга Кикабидзе

Российский продюсер Иосиф Пригожин негодует по поводу содержания интервью актера Вахтанга Кикабизе одной из грузинских газет, в котором он обвинил Россию в желании восстановить Советский Союз.
По словам продюсера, который работал с Кикабидзе около семи лет и дочь которого является его крестницей, актер стал популярен и зарабатывал деньги в СССР и, если бы не помощь из России, «остался бы в забытьи» и «сидел бы на макаронах».
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Вахтанг Кикабидзе, известный своими неоднократными выпадами в адрес РФ поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, заявившую что больше не будет выступать в России.