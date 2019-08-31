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  4. «Это старческий маразм»: Иосиф Пригожин о новом интервью Вахтанга Кикабидзе

«Это старческий маразм»: Иосиф Пригожин о новом интервью Вахтанга Кикабидзе

, 19:24 2 007

81-летний актер заявил, что Россия хочет восстановить Советский Союз.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Российский продюсер Иосиф Пригожин негодует по поводу содержания интервью актера Вахтанга Кикабизе одной из грузинских газет, в котором он обвинил Россию в желании восстановить Советский Союз.

«Его комментарии вызывают у меня шок. Человеку уже 80 лет. „Разрушил бы дотла“. Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома. Я бы первый пошел на фронт, если бы он попытался что-то разрушить. Так нельзя говорить. Это старческий маразм. Это идиотизм высшей марки», — заявил Пригожин радиостанции «Говорит Москва».

По словам продюсера, который работал с Кикабидзе около семи лет и дочь которого является его крестницей, актер стал популярен и зарабатывал деньги в СССР и, если бы не помощь из России, «остался бы в забытьи» и «сидел бы на макаронах».

«Почему он решил, что Грузия свободна? Маленькие карликовые страны всегда кому-то принадлежат. Быть Швейцарией не получится. Грузия либо будет под НАТО, либо под Россией», — считает Пригожин.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Вахтанг Кикабидзе, известный своими неоднократными выпадами в адрес РФ поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, заявившую что больше не будет выступать в России.

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