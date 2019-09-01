Всемирный Фестиваль уличного кино добрался до Москвы

Всемирный Фестиваль уличного кино стартовал вечером в субботу, 31 августа, в главном амфитеатре парка Зарядье. Оценивать фильмы там мог абсолютно любой зритель, а голосовать за понравившуюся картину нужно было весьма необычным способом — посветить вверх фонариком, телефоном или зажигалкой.

«Жюри фестиваля как такового нет, это народное голосование, которое как раз совершается фонариками. Это фестиваль без профессионального жюри, только народное голосование», — поясняет продюсер Игорь Мишин.

На фестивале представлены лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров, а снялись в них уже прославленные актеры, например, Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов соревнуется лента Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

«Мы впервые в этом году хотим учредить профессиональный приз, мимо народного голосования. Хотим выделить полтора миллиона режиссеру на его дебютный полный метр», — рассказывает Мишин.

Такое мероприятие стало завершающим этапом масштабного смотра короткометражного кино под открытым небом в мире. Он стартовал 12 июня и охватил десятки российских городов. Вход на фестиваль бесплатный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы приготовили зрителям организаторы кинофестиваля «Окно в Европу».