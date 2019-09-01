Конференцию программистов в Германии отменили, потому что среди гостей не было женщин

Уважаемые читатели, вот признайтесь. Когда вы в очередной раз находите в интернете что-нибудь про безумных феминисток, про обязательных геев в «Звездных войнах» и про космическую лесбиянку, которая скандалит с женой с борта МКС — вам кажется, что это все какое-то фэнтези, что это происходит не на нашей планете.

Вам кажется, что это все творится за волшебной стеной из красного кирпича, где летают феи. И что это никогда не коснется нас с вами. Но нет, это все происходит в реальности и совсем рядом. Так рядом, что кое-какие события свободного мира запускают свои щупальца прямо в нашу жизнь.

Вот простая, негромкая, несенсационная, будничная новость: в Германии отменилась обычная человеческая конференция программистов PHP.CE-2019. Она отменилась, потому что среди докладчиков не нашлось женщин. И негров. Или хотя бы каких-нибудь меньшинств.

Вернее, сначала одна женщина нашлась, но потом отозвала заявку, испугавшись, что ее обвинят в том, что она «женщина для галочки». Все оставшиеся в одиночестве цисгендерные белые мужчины так испугались обвинений в сексизме, расизме и гомофобии, что впервые за многие годы отменили мероприятие. Посвященное, повторим, такой вообще несексуальной вещи, как PHP. И поездка сорвалась в том числе у наших сограждан, которые останутся без полезного профессионального опыта.

Представьте на секунду масштаб трагедии. Случился запрет совершенно обычного учебно-технического мероприятия по вопиюще идиотскому поводу. Это как если бы какому-нибудь водителю запретили вести автобус, потому что этот водитель ест мясо. И запретили бы люди, не имеющие никакого отношения к дорожному движению, а просто защитники животных, внезапно дорвавшиеся до власти в автобусном парке.

На весь мир, да и на нас в том числе, накатывает огромная, мутная, всепоглощающая волна идеологически заряженной наглой идиотии. Эта идиотия вооружена, как ей кажется, универсальной линейкой любых черепов и душ, а также весами праведности. И она хочет судить и запрещать, и заменять любой здравый смысл своим революционным правосознанием.

И если сейчас мы просто похихикаем и дадим этой идиотии просочиться в нашу жизнь, спустя лет десять она и у нас начнет запрещать, вымогать и командовать. Я надеюсь, мне удалось вас напугать.

Виктор Мараховский, журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.