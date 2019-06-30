Пульт от реальности: как в США избавляются от неугодных с помощью искусственного интеллекта

В интервью изданию Financial Times Путин коснулся темы «вмешательства» в американские выборы. По его мнению, Трамп очень тонко уловил чаяния американцев, особенно среднего класса, поэтому и победил. Вот и весь секрет успеха.

Через год Трамп собирается идти на второй срок, а тут выясняется, что его соотечественники из главной интернет-компании решили подложить ему «свинью». В предвыборной гонке «русские хакеры» — это уже вчерашний день. Теперь американские айтишники и технологи будут определять, за кого вы отдадите свой голос. И они этого не скрывают.

Причем сделают все так, что избиратель США даже ничего не заметит. Без шума и пыли. А как вы хотели — XXI век.

Виктор Мараховский о глобальном контроле над массовым сознанием.

Есть мнение, что скоро вопрос «тебя что, в Google забанили» перестанет быть издевательским. В США начинается, несмотря на то, что его усиленно пытаются замолчать ведущие СМИ, дичайший скандал вокруг разоблачительного расследования действий Google, направленных на то, чтобы сокрушить действующего президента Трампа на выборах в следующем году.

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Группа Project Veritas, основанная консервативными журналистами, обнародовала, во-первых, инсайдерский документ о том, что Google тестирует искусственный интеллект, отбирающий политически правильные результаты запросов и скрывающий неправильные. Скажем, найти компромат на Трампа — запросто. А вот на Хиллари — ну, попытайся.

А во-вторых, опубликован видеомонолог вице-президента Google по инновациям Джен Дженнаи. Где она, не стесняясь в выражениях, объясняет, как с помощью манипуляций интернетом не допустить победы Трампа в 2020-м.

«Нас всех поимели в 16-м, и мы сейчас работаем над алгоритмами на случай, если 2016-й повторится. Что мы сможем сделать, чтобы результат был иным?», — сказала она.

Сама Джен потом сказала, конечно, что ее «подловили в частной беседе» и вообще не так поняли. Само видео совершенно по-драконовски выпиливается из YouTube.

Но реальность налицо. Google учится банить тех, кто ему неугоден. То есть вчера вы были популярным журналистом или блогером, даже если выступали против однополых венчаний и стриптиза малолетних трансгендеров, защищали белых гетеросексуальных христиан и агитировали за Трампа. А завтра, завтра вас просто фиг найдешь. А если найдешь, то первые пять страниц результатов будут состоять из контента, где вас смешивают с гумусом правильные люди. И только очень настойчивый пользователь наконец сможет найти вас и ваше мнение — не в варианте «мойша напел».

Тут хотелось бы передать большой привет нашим отечественным борцам с казенной цензурой, с «Чебурнетом» и «китайским вариантом».

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Потому что нет никакого специфически «китайского варианта». Есть глобальная новая эпоха, в которой, кто владеет информацией, тот владеет властью. И в которой Google будет фотошопить реальность так, как ему нужно, чтобы пользователи знали и думали то, что одобрено Google и его начальством.

И эта эпоха наступила сейчас одновременно везде. И в так называемом свободном мире, и в условном Китае.

И когда она наступит у нас, то уже не будет никакого смысла заламывать руки и говорить «ну вот, в нормальных-то странах интернет свободен».

В этих ваших «нормальных странах» антиутопия с контролем массового сознания тестируется и внедряется прямо сейчас.

И выбор у российских пользователей будет один, либо жить в «российском интернете», либо в том, которым управляет американский «пульт от реальности.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Мараховского о том, куда приводит трансгендерная политика Запада.