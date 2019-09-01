Настасья Самбурская обнаружила свое фото на сайте знакомств

Настасья Самбурская стала жертвой женщины, которая украла у актрисы фотографии. Аферистка использовала снимки артистки, чтобы обращать на себя внимание мужчин на сайте знакомств. Обманщица представлялась всем Дианой.

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« Предпочитаю высоких и хорошо образованных парней. Хочу сразу познакомиться поближе и не тратить много времени на общение в сети », — написала «двойник» знаменитости.

32-летняя Настасья Самбурская не стала тратить нервы понапрасну и просто посмеялась над воровкой Дианой.

« Сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами », — иронично заметила актриса.

Диана в профиле на сайте знакомств указала, что ее рост — 170 сантиметров, а возраст — 34 года. При этом обманщица заявила — она ищет высоких и образованных молодых людей. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасья Самбурская похвасталась снимком с мужчиной, целующим ее ногу.