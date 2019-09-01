Настя Ивлеева в бикини записала неудачное видео в бассейне

Настя Ивлеева порадовала подписчиков своего практически 13-миллионого Instagram новым видео. Ролик телеведущая обозначила как смешной, однако, судя по реакции фанатов в комментариях, его с таким же успехом можно было бы назвать чуть ли не эротическим.

На кадрах Настя Ивлеева пытается незаметно перемахнуть через бортик бассейна, однако оператор взял неправильный ракурс — так что попа интернет-звезды все еще оставалась в кадре.

«Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных … Придумала идею, осталось только снять!» — подписала пост Ивлеева.

Однако, как справедливо отмечает Утро.ру, подписчиков привлекла отнюдь не оплошность блогера, а ее потрясающая фигура.

«Блин, так в бассейн к тебе захотелось»;

«Оййй… просто пушка! Куда второй лайк влепить?»

«Орешек что надо!»

«Фигура кошки, грация картошки», — шутят фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Ивлеева снялась в новом сезоне «Орла и Решки».