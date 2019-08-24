  1. Пятый канал
  4. Фото: Самбурская похвасталась снимком с мужчиной, целующим ее ногу

Фото: Самбурская похвасталась снимком с мужчиной, целующим ее ногу

, 12:46 Фото 156

Провокационное фото оказалось анонсом спектакля актрисы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте очередным провокационным фото. На снимке знаменитость стоит в черном кружевном пеньюаре, демонстрирующем грудь, а мужчина целует ей ногу. Он буквально припал к Настасье. Жаркий снимок привлек внимание фанатов, вызвав даже зависть среди женской части аудитории.

Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Instagram @samburskaya

Снимок не оставил фанатов равнодушными, они оставили свое мнение в комментариях.

«Вау, как сексуально. Аж, жарко!»

«Великолепное фото, просто очень красивая»;

«Боже мой, мужики уже ноги целуют. Настасья, помилуй уже», — написали фолловеры.

Как рассказала Самбурская в описании, горячее фото — это анонс спектакля знаменитости, с которым она гастролирует сейчас по югу России.

Ранее 5-tv.ru показал видео, где Самбурская и Рудова предстали в образе бородатых альфа-самцов.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Последние новости

13:29
«Лапулечка»: Танец Натальи Рудовой в полотенце порадовал фанатов
13:14
«C днем рождения, Вика!»: Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с праздником
12:59
Видео: Петербурженке перерезали горло в собственной квартире, а после угнали ее авто
12:46
Фото: Самбурская похвасталась снимком с мужчиной, целующим ее ногу
12:31
Коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье
12:14
Крупный французский грузоперевозчик отказался от использования Севморпути

Сейчас читают

Видео: Бетономешалка раздавила легковушку в Калужской области
Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области
«Несет не туда»: поклонники гадают о смысле фотографий Дарьи Мороз

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги