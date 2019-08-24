Фото: Самбурская похвасталась снимком с мужчиной, целующим ее ногу

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте очередным провокационным фото. На снимке знаменитость стоит в черном кружевном пеньюаре, демонстрирующем грудь, а мужчина целует ей ногу. Он буквально припал к Настасье. Жаркий снимок привлек внимание фанатов, вызвав даже зависть среди женской части аудитории.

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Instagram @samburskaya

Снимок не оставил фанатов равнодушными, они оставили свое мнение в комментариях.

«Вау, как сексуально. Аж, жарко!»

«Великолепное фото, просто очень красивая»;

«Боже мой, мужики уже ноги целуют. Настасья, помилуй уже», — написали фолловеры.

Как рассказала Самбурская в описании, горячее фото — это анонс спектакля знаменитости, с которым она гастролирует сейчас по югу России.

Ранее 5-tv.ru показал видео, где Самбурская и Рудова предстали в образе бородатых альфа-самцов.