Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов в один миг вошел в историю футбола благодаря «лучшему оборонительному действию последнего десятилетия» в концовке матча с московским «Локомотивом», передают «Известия».

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Евгений Чернов в компенсированное ко второму тайму встречи время при счете 2:1 дважды спас свою команду. Ему удалось отразить два удара, когда ворота были пустые. Один из ударов он отбил в прыжке спиной, когда форвард «Локомотива» с двух метров угодил в Чернова.

В результате «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и с 17 очками вышел в лидеры чемпионата России в Премьер-лиге. Сам Евгений Чернов в интервью признался, что он просто «делал свою работу».

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