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Вошел в историю: Защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды спас свою команду — видео

, 15:29 Видео 36

Благодаря Евгению Чернову футбольный клуб «Ростов» обыграл московский «Локомотив».

Фото : РИА Новости / Владимир Песня

Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов в один миг вошел в историю футбола благодаря «лучшему оборонительному действию последнего десятилетия» в концовке матча с московским «Локомотивом», передают «Известия».

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Все пришли в себя после таких сейвов Чернова? 😍😍⚽️

Публикация от Football club "Rostov" (@fcrostov)

Евгений Чернов в компенсированное ко второму тайму встречи время при счете 2:1 дважды спас свою команду. Ему удалось отразить два удара, когда ворота были пустые. Один из ударов он отбил в прыжке спиной, когда форвард «Локомотива» с двух метров угодил в Чернова.

В результате «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и с 17 очками вышел в лидеры чемпионата России в Премьер-лиге. Сам Евгений Чернов в интервью признался, что он просто «делал свою работу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет в Петербурге.

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