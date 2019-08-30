Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года пройдет в Петербурге. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник, матч состоится на домашнем стадионе ФК «Зенит» «Газпром Арена» вместимостью до 68 тысяч болельщиков.

Кроме того, по данным AP, финал Лиги чемпионов в 2022 году примет мюнхенская «Альянц-Арена», в чаше которой поместятся 75 тысяч зрителей. В 2023 году фиал ежегодного международного турнира по футболу пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне вместимостью 90 тысяч фанатов.

Города, где будут проводиться финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА, официально объявят в конце сентября после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.