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В Петербурге 40 тысяч человек исполнили гимн, установив мировой рекорд

, 22:01 Эфирная новость 38

Северная столица приняла участие во всероссийской акции, посвященной юбилею главного музыкального произведения страны.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Гальперин

На главном стадионе Петербурга установили рекорд Гиннесса — российский гимн вживую исполнили 40 тысяч человек из 85 регионов. Северная столица приняла участие во всероссийской акции, посвященной юбилею этого музыкального произведения, знакомого каждому жителю нашей страны. Музыке композитора Александра Александрова уже 75 лет. Сначала так звучал гимн Советского Союза, а теперь — и России.

Гимн исполнили хор и оркестр. На «Газпром Арене» собрались не только профессионалы, но и любители. Вместе с российскими певцами, актерами и телеведущими пели волонтеры. После гимна стадион хором затянул «Эй, ухнем». А затем началась трансляция из Москвы матча между Зенитом и Спартаком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России.

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