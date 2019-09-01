«Спартак» открыл счет в эпичной битве с «Зенитом». В первом тайме красно-белые забили гол. Однако арбитр после видеопросмотра отменил гол, усмотрев игру рукой у Зелимхана Бакаева.

Перед началом матча самый титулованный тренер в истории чемпионатов России Олег Романцев, который девять раз приводил «Спартак» к золотым медалям, весьма лаконично высказался о предстоящей игре.

Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России Олег Романцев, девять раз приводивший «Спартак» к золотым медалям, перед игрой был весьма лаконичен.

« Порвем козлов », — цитирует 65-летнего Романцева Sport24.

Эпический матч состоялся вечером в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в присутствии порядка 45 тысяч зрителей. Предыдущая встреча москвичей и петербуржцев прошла 17 марта и закончилась ничьей — 1:1.