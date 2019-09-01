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  4. «Спартак» открыл счет в эпической битве с «Зенитом». Но гол отменили — видео с трибун

«Спартак» открыл счет в эпической битве с «Зенитом». Но гол отменили — видео с трибун

, 19:38 Видео 2 270

Футбольное противостояние двух столиц проходит в воскресенье, 1 сентября.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Песня, Instagram @edim_sport

«Спартак» открыл счет в эпичной битве с «Зенитом». В первом тайме красно-белые забили гол. Однако арбитр после видеопросмотра отменил гол, усмотрев игру рукой у Зелимхана Бакаева.

Перед началом матча самый титулованный тренер в истории чемпионатов России Олег Романцев, который девять раз приводил «Спартак» к золотым медалям, весьма лаконично высказался о предстоящей игре.

Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России Олег Романцев, девять раз приводивший «Спартак» к золотым медалям, перед игрой был весьма лаконичен.

«Порвем козлов», — цитирует 65-летнего Романцева Sport24.

Эпический матч состоялся вечером в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в присутствии порядка 45 тысяч зрителей. Предыдущая встреча москвичей и петербуржцев прошла 17 марта и закончилась ничьей — 1:1.

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