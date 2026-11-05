Электричество в Эстонии подорожало в пять раз после разрыва энергетических связей с РФ

Стоимость электроэнергии в Эстонии превысила 252 евро за мегаватт-час, тогда как пять лет назад аналогичный объем обходился потребителям всего в 40 евро. Одной из причин изменения ситуации эксперт назвал перестройку энергетической системы Прибалтики после разрыва связей с Россией. Об этом сообщает EADaily.

Выход Эстонии, Латвии и Литвы из энергокольца БРЭЛЛ не избавил республики от внешних факторов, влияющих на стоимость электричества. Об этом рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

По его словам, после перехода на самостоятельное управление энергосистемами страны Прибалтики оказались зависимы от ситуации на международных энергетических рынках, погодных условий и расходов на поддержание резервных мощностей. Таким образом, прежняя модель зависимости сменилась новой.

Особенно заметно изменение стоимости электроэнергии проявилось в Эстонии. Если в 2020 году один мегаватт-час обходился в 40 евро, то в 2025-м его цена достигла 80,91 евро. Сейчас показатель превысил 252 евро. Таким образом, по сравнению с 2020 годом стоимость выросла более чем в шесть раз.

Торговля электроэнергией между Эстонией, Латвией, Литвой, Россией и Белоруссией прекратилась в 2022 году. В 2025 года энергосистемы прибалтийских республик отключились от российской частотной зоны, а уже на следующий день синхронизировались с континентальной Европой.

В сентябре оптовые цены на электроэнергию в ряде европейских государств резко подскочили на фоне подорожания газа и снижения выработки ветряных электростанций. В отдельные часы стоимость мегаватт-часа в Германии достигала 740 евро, а в Польше — 704 евро.

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