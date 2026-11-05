Дочь Бориса Немцова* заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 41 0

Жанна живет в Германии, и срок начнет исчисляться только с момента ее задержания или экстрадиции.

Жанна Немцова*: приговор заочно и дело фонда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову* к четырем годам колонии общего режима. Дело связано с руководством организацией, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru. 

Суд также запретил Немцовой администрировать интернет-ресурсы в течение восьми лет. Поскольку приговор вынесен заочно, срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории России или экстрадиции.

В прениях сторон обвинение просило назначить Немцовой пять лет лишения свободы и запретить администрировать сайты в интернете на десять лет. Суд назначил более мягкое наказание.

Дело было возбуждено в связи с деятельностью «Фонда Бориса Немцова за свободу»**, который в 2024 году признали нежелательной организацией в России. По версии обвинения, Немцова продолжила руководить фондом после включения его в соответствующий реестр.

Прокуратура также ссылалась на то, что Жанна знала о признании организации нежелательной. Как было заявлено в суде, она сама говорила об этом в интервью одному из СМИ Нижнего Новгорода.

Адвокат обвиняемой Алексей Цветков не согласился с позицией обвинения. По его словам, следствие не провело необходимой экспертизы и не представило документы, подтверждающие, что Немцова является руководителем фонда. Сейчас она проживает в Германии.

«Фонд Бориса Немцова за свободу»** базируется в Бонне и занимается образовательными, культурными и экспертными проектами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

*— включен в реестр иностранных агентов РФ. 

* *— организация признана нежелательной на территории РФ.

 

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Устроили публичную порку: Тимати захейтили за опасный трюк с годовалой дочерью
15:10
Собянин сообщил о планах построить в Москве около 900 объектов за три года
15:00
Вызывает рак? Ученые предупредили об опасности лапши быстрого приготовления
14:45
Сотни акций по всей стране: во Франции началась новая волна протестов школьников
14:33
«Бывших детей не бывает»: Товстик ответил на критику после решения суда о месте проживания его детей
14:18
Дочь Бориса Немцова* заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
Цена богатырской силы Томаева: эксклюзивное интервью со звездой сериала «Витязи»
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео