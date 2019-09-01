«Та иди уже ты»: В сети появилось видео «изгнания» Зеленским Порошенко из Рады

В сети появилось видео хохочущих депутатов Верховной рады над бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В смонтированном ролике действующий глава государства Владимир Зеленский с трибуны обращается к присутствующим с речью.
«
Зал в ответ аплодирует, но в этот момент общий шум неожиданно перекрывает звонок телефона Порошенко. Он спокойно отвечает и ведет беседу на английском языке, говоря о неких «определенных» условиях.
Зеленский молча наблюдает за своим предшественником, ожидая, когда тот обратит внимание на трибуну, но этого не происходит. Тогда терпение бывшего комика лопается.
«
Порошенко удивленно оглядывается, словно желая понять, к кому именно обращается Зеленский. Это разозлило президента еще больше.
«
Зал дружно хлопает, а Порошенко продолжает сидеть.
«
«
Создатели ролика использовали разные куски видеозаписей из Рады, а фраза про «разбойника» — намек на разнос, который Зеленский устроил чиновник Ярославу Годунку в Киевской области.
Видео вызвало у пользователей соцсетей разные эмоции — у кого-то иронию, у кого-то усталость от происходящего в украинской политике цирка, а кто-то пожалел, что это всего лишь монтаж.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский так ничего и не сделал за 100 дней своего президентства.