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«Та иди уже ты»: В сети появилось видео «изгнания» Зеленским Порошенко из Рады

, 20:45 Видео 243

Смонтированный ролик вызвал разные эмоции у пользователей.

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Фото, видео : Zuma\TASS, YouTube @Sluga Narodu - Prezident!

В сети появилось видео хохочущих депутатов Верховной рады над бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В смонтированном ролике действующий глава государства Владимир Зеленский с трибуны обращается к присутствующим с речью.

«Меньше эсэмэсок, больше законов, пожалуйста», — будто бы говорит он.

Зал в ответ аплодирует, но в этот момент общий шум неожиданно перекрывает звонок телефона Порошенко. Он спокойно отвечает и ведет беседу на английском языке, говоря о неких «определенных» условиях.

Зеленский молча наблюдает за своим предшественником, ожидая, когда тот обратит внимание на трибуну, но этого не происходит. Тогда терпение бывшего комика лопается.

«Выйдите отсюда», — заявляет он.

Порошенко удивленно оглядывается, словно желая понять, к кому именно обращается Зеленский. Это разозлило президента еще больше.

«Выйди отсюда, разбойник, плохо понимаешь меня?» — произносит он.

Зал дружно хлопает, а Порошенко продолжает сидеть.

«По-английски — exit», — снова требует Зеленский, но его предшественник остается сидеть на месте.

«Та иди уже ты, слышишь или нет?» — не успокаивается лидер Незалежной, после чего «шоколадный король» наконец встает и покидает зал заседаний.

Создатели ролика использовали разные куски видеозаписей из Рады, а фраза про «разбойника» — намек на разнос, который Зеленский устроил чиновник Ярославу Годунку в Киевской области.

Видео вызвало у пользователей соцсетей разные эмоции — у кого-то иронию, у кого-то усталость от происходящего в украинской политике цирка, а кто-то пожалел, что это всего лишь монтаж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский так ничего и не сделал за 100 дней своего президентства.

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