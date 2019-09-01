Грустный праздник для Украины. Почему Зеленский так ничего и не сделал за 100 дней?

Во вторник, 27 августа, сто дней на президентском троне отметил Владимир Зеленский. Украинцы пока не рады. В их жизни ничего не изменилось. Все это время новый президент лишь ездил в мировое турне — и далеко не всегда политическое.

Но вот, кажется, настал первый решающий момент его срока. В четверг новая Рада наконец-то собралась в первый раз, сформировала правительство, приняла ряд законов… то есть начала создавать видимость работы. Теперь Зеленский намерен включить, как он сам выразился, «пятую скорость» и развернуться по-настоящему. В каком направлении и с какой целью — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Презентацию нового политического сезона на Украине начали по-театральному. На премьеру — первое заседание Верховной рады — пригласили высоких гостей, правда, не все они захотели почтить вниманием сие представление. Например, не явился советник американского президента Джон Болтон, который предпочел Киеву Минск. В ложе почетных лишь один из 14 вице-президентов Европарламента, представитель ОБСЕ, израильский вице-спикер да член Бундестага.

Хотя посмотреть было на что. В новой Раде впервые парламентское большинство составляет партия президента — 254 мандата из 450. И теперь любое решение Зеленского будет принято. Это отразилось и на схеме рассадки депутатов. Если в предыдущий созыв партиям меньшинства оставляли близкие к президиуму места, то в нынешний — самые дальние. «Слуги народа» загнали всех на задворки и оккупировали ближайшую к трибунам половину зала. Так ближе к микрофону и телекамерам, а в случае чего депутаты других фракций не смогут заблокировать президиум.

Спортсмен, партиец и просто красавец Жан Беленюк, депутат того самого большинства, известен не только достижениями на борцовском ковре, но и неуклюжими оскорбительными заявлениями:

«Бабе — цветы, спортсменам — медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!» — пишет Беленюк в Instagram.

«Вам кажется, что сексизм — это ОК для людей в XXI веке?» — отвечает ему пользовательница соцсети.

Заниматься украинским законодательством будет, например, владелец пиццерии Алексей Леонов, любитель мяса и боксерских поединков. Или, например, безработный фотограф Сергей Штепа, последние семь лет снимал свадьбы и писал обзоры на компьютерные игры. Среди нардепов есть несколько человек с образованием не выше среднего.

Сергей Войченко, адвокат, украинский общественный деятель: «Поэтому мы понимаем одну простую вещь, что нынешние депутаты некоторые не будут иметь собственного мнения».

Александр Чаленко, политолог: «Это люди бедные, нищеброды, маргиналы. В Раде они будут брать взятки за голосование».

Ликвидировать безграмотность партии власти решили пятидневными курсами в Трусковце. Где учились скакать на одной ноге и различать кнопки для голосования по цвету. Бесценное знание для послушно голосующего большинства. Теперь не то что голосовать, но дышать без отмашки Зеленского парламент не будет.

По отмашке выбрали членов правительства. С виду новых, а на поверку — люди все той же системы. Свежеиспеченный премьер Гончарук — работал в правительстве Гройсмана, будет и дальше подгонять западную модель законодательства под украинские реалии. Много лет проработал в сфере инвестиций, что будет актуально во время приватизации государственных активов и распродажи украинской земли. Министр обороны — Загороднюк, выпускник Оксфорда, работал при Порошенко. Непотопляемый глава МВД Аваков, его человек Владислав Криклий — ныне министр инфраструктуры. Министр Милованов — специалист по осваиванию западных грантов. Все те же лица, только в профиль.

Кирилл Молчанов, политолог: «Правительство видоизменилось на 90% физически, но подходы сохранятся прежними. Ожидать нового вектора развития от того, что было заложено в 2014 году, не приходится».

Не стоит ожидать чего-то кардинально нового и от Зеленского, считают политологи. Это показали 100 дней его президентства или игры в народного президента: вирусное фото с шавермой на заправке и запуск флешмоба. Или купание в ярких плавках под объективами камер — он все так же хорош в роли шоумена.

В качестве достижений на посту ему приписывают роспуск парламента и внеочередные выборы. Хотя это просто необходимость для выживания Зеленского во власти. Да и обмен военнопленными и освобождение из-под стражи российского журналиста Вышинского, опять же, решение, принятое по отмашке в Вашингтоне.

В остальном длинный список невыполненных обещаний. Главное — закончить гражданскую войну на востоке Украины.

Владимир Зеленский в марте 2019-го: «Там надо предметно прекратить огонь. Просто прекратить стрелять».

Не прекратил, а люди продолжают гибнуть. Заявил о строительстве моста в станице Луганская — это единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Мы будем ждать неделю, максимум восемь дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, начнем строить мост».

Прошло почти два месяца — ничего. Очередное обещание — начнут строить в октябре. Обещал сажать взяточников. Передумал. Символ украинской коррупции Порошенко сначала сбежал из Киева, потом договорился с олигархом Коломойским и вернулся, теперь сидит в Раде изображая оппозицию. За 100 дней президент Зеленский не то, что не начал решать внутренние проблемы страны, он даже не рассказал, как это будет делать.

Кирилл Молчанов, политолог: «Ни модальность открытия рынка земли, что делать с тарифами, как выходить из долгового ярма. Актер Зеленский передержал театральную паузу, которая длилась 100 дней».

Хотя зачем самостоятельный план марионеточному государству. Госдолг Украины продолжает расти, что означает дальнейшую экономическую зависимость от МВФ. Политически аналогично. Все ключевые решения в стране остаются за Вашингтоном. Так что новый сезон украинской политики ничем новым не удивит. Разве что будет чуть театральней прежнего.

Ранее Зеленский рассказал, что МИД Украины пытался помешать его разговору с Путиным.