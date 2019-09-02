Медведи провели дегустацию меда на пасеке в Турции. Такие необычные кадры снял местный фермер.

Косолапые сладкоежки повадились по ночам бродить по саду, портить ульи, воровать мед, поедать яблоки. Хозяин сначала пытался отпугивать животных, усилил забор.

А потом решил извлечь пользу из ситуации. Установил камеру ночного видения и накрыл стол незваным гостям, чтобы выяснить, какой мед самый лучший, ведь звериное чутье не обманешь.

Мишки из нескольких предложенных образцов выбрали Анзерский мед — самый дорогой в мире. А вот вишневый мед они есть не захотели. Так, фермер сделал отличную рекламу своей пасеке, в которой медведи снялись бесплатно.