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  4. Медведи провели дегустацию меда на пасеке в Турции

Медведи провели дегустацию меда на пасеке в Турции

, 2:43 14

Предприимчивый фермер решил извлечь пользу от постоянно наведывающихся в гости косолапых и накрыл им сладкий стол.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Медведи провели дегустацию меда на пасеке в Турции. Такие необычные кадры снял местный фермер.

Косолапые сладкоежки повадились по ночам бродить по саду, портить ульи, воровать мед, поедать яблоки. Хозяин сначала пытался отпугивать животных, усилил забор.

А потом решил извлечь пользу из ситуации. Установил камеру ночного видения и накрыл стол незваным гостям, чтобы выяснить, какой мед самый лучший, ведь звериное чутье не обманешь.

Мишки из нескольких предложенных образцов выбрали Анзерский мед — самый дорогой в мире. А вот вишневый мед они есть не захотели. Так, фермер сделал отличную рекламу своей пасеке, в которой медведи снялись бесплатно.

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