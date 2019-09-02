Маэстро Теодор Курентзис открыл новый музыкальный сезон в Петербурге

Новый музыкальный сезон в Петербурге открыл маэстро Теодор Курентзис, но уже в новом для себя статусе — прославленный дирижер вместе с оркестром окончательно переехал в Северную столицу. Молодой музыкант с мировой славой. Именно он сумел доказать — классическая музыка — это не скучно. Вот и на этот раз концертному исполнению оперы Моцарта зал рукоплескал стоя.

На репетиции в капелле он предупреждает — будет полный зал. Как будто у него бывает по-другому. Теодор Курентзис готовится рассказать историю о том, «как поступают все женщины», так переводят называние оперы Моцарта — Сosi fan tutte.

Репетиционной площадкой для коллектива стал петербургский Дом Радио. Здесь развернется несценическая жизнь оркестра. У Теодора Курентзиса к этому месту особое отношение и большие планы.

Ян Воскресенский — о настоящей музыкальной магии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дом Радио готовили к встрече с Теодором Курентзисом.