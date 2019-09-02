Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в Иркутскую область. Глава российского государства посетит город Тулун, наиболее пострадавший от наводнения, где проинспектирует ход работ по ликвидации последствий паводка и побеседует с местными жителями, сообщает ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин намерен в первый день учебного года проверить среднюю школу в Тулуне после проведенного ремонта.

« Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения. Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун », — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Отмечается, что глава государства проведет встречи с теми, кто принимал непосредственное участие в спасательных работах, а также пообщается с жителями, пострадавшими во время разгула стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутскую чиновницу требуют уволить за оскорбление пострадавших от паводка.