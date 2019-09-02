Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в Иркутскую область. Глава российского государства посетит город Тулун, наиболее пострадавший от наводнения, где проинспектирует ход работ по ликвидации последствий паводка и побеседует с местными жителями, сообщает ТАСС.
Кроме того, Владимир Путин намерен в первый день учебного года проверить среднюю школу в Тулуне после проведенного ремонта.
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Отмечается, что глава государства проведет встречи с теми, кто принимал непосредственное участие в спасательных работах, а также пообщается с жителями, пострадавшими во время разгула стихии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутскую чиновницу требуют уволить за оскорбление пострадавших от паводка.