Иркутскую чиновницу требуют уволить за оскорбление пострадавших от паводка

В Иркутской области требуют уволить главу пресс-службы губернатора Сергея Левченко Ирину Алашкевич за недопустимые высказывания в адрес жителей, пострадавших от паводка.

По словам одного из сотрудников благотворительного фонда «Оберег», который оказывал помощь потерпевшим в результате стихии, подобные оскорбления являются недопустимыми, «тем более, если человек является чиновником, государственным служащим».

« Мы возмущены этой ситуацией и считаем, что наш губернатор Сергей Левченко должен в самое ближайшее время принять решение об увольнении этой чиновницы », — заявил собеседник URA.RU.

В сети появилась аудиозапись, на которой женский голос, похожий на Алашкевич, называет жертв паводка «быдлом» и «бичами». Позднее экспертиза подтвердила, что эти слова произносила именно глава пресс-службы иркутского губернатора.