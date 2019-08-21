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Иркутскую чиновницу требуют уволить за оскорбление пострадавших от паводка

, 17:34 143

Женщина назвала своих земляков «быдлом» и «бичами».

Фото : ВКонтакте @Ирина Алашкевич

Тема:
Паводок в Иркутской области 71

В Иркутской области требуют уволить главу пресс-службы губернатора Сергея Левченко Ирину Алашкевич за недопустимые высказывания в адрес жителей, пострадавших от паводка.

По словам одного из сотрудников благотворительного фонда «Оберег», который оказывал помощь потерпевшим в результате стихии, подобные оскорбления являются недопустимыми, «тем более, если человек является чиновником, государственным служащим».

«Мы возмущены этой ситуацией и считаем, что наш губернатор Сергей Левченко должен в самое ближайшее время принять решение об увольнении этой чиновницы», — заявил собеседник URA.RU.

В сети появилась аудиозапись, на которой женский голос, похожий на Алашкевич, называет жертв паводка «быдлом» и «бичами». Позднее экспертиза подтвердила, что эти слова произносила именно глава пресс-службы иркутского губернатора.

Тема:
Паводок в Иркутской области 71
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