Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter отреагировал на критику правительства по строительству космодрома «Восточный».

Один из пользователей напомнил руководителю госкорпорации о словах вице-премьера Юрия Борисова о недовольстве темпами возведения объектов и о возможном привлечении к производству работ военно-строительной публично-правовой компании, которая в настоящий момент создается Министерством обороны РФ.

Twitter @Дмитрий Рогозин

« А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле », — написал в ответ Дмитрий Рогозин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный». Одним из подрядчиков может стать военно-строительная публично-правовая компания.