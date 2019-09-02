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  4. Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

, 13:04 36

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что никого не устраивает ситуация на космодроме «Восточный» и о возможном привлечении к строительству Минобороны РФ.

Фото : ТАСС/Красильников Станислав

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter отреагировал на критику правительства по строительству космодрома «Восточный».

Один из пользователей напомнил руководителю госкорпорации о словах вице-премьера Юрия Борисова о недовольстве темпами возведения объектов и о возможном привлечении к производству работ военно-строительной публично-правовой компании, которая в настоящий момент создается Министерством обороны РФ.

Twitter @Дмитрий Рогозин

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал в ответ Дмитрий Рогозин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный». Одним из подрядчиков может стать военно-строительная публично-правовая компания.

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