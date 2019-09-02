  1. Пятый канал
  4. Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» — видео

Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» — видео

, 8:32 Видео 25

Одним из подрядчиков может стать военно-строительная публично-правовая компания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости/ Игорь Агеенко

Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), которая в настоящий момент создается Министерством обороны РФ, может стать одним из подрядчиков в ходе строительства космодрома «Восточный», пишут «Ведомости».

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, в рамках реформы военно-строительного комплекса ППК объединит все строительные активы оборонного ведомства России.

Политик отметил, что действующий подрядчик строительства второй очереди космодрома «Восточный» производственно-строительное объединение «Казань» не останется без работы.

Российский космодром «Восточный» в Амурской области начали строить в 2012 году. Возведение объекта завершилось в апреле 2016 года. Оно сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. По фактам нарушений при строительстве космодрома было возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший строитель космодрома Восточный получил условный срок.

Читайте также

+13° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

9:03
Новый учебный год начался во всех регионах России
8:55
Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод
8:44
«Мобильный помощник ОСАГО» и другие нововведения сентября в России
8:38
На Дальнем Востоке отмечают дату окончания Второй мировой войны — видео
8:32
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» — видео
8:24
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Сейчас читают

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!
Самойлов день: что категорически нельзя делать 2 сентября?
Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги