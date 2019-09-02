Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), которая в настоящий момент создается Министерством обороны РФ, может стать одним из подрядчиков в ходе строительства космодрома «Восточный», пишут «Ведомости».

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По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, в рамках реформы военно-строительного комплекса ППК объединит все строительные активы оборонного ведомства России.

Политик отметил, что действующий подрядчик строительства второй очереди космодрома «Восточный» производственно-строительное объединение «Казань» не останется без работы.

Российский космодром «Восточный» в Амурской области начали строить в 2012 году. Возведение объекта завершилось в апреле 2016 года. Оно сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. По фактам нарушений при строительстве космодрома было возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший строитель космодрома Восточный получил условный срок.