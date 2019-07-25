«Просто разбежались!» Хакамада о разрыве «особенной» дочери с бойфрендом

, 6:05 580

Политик также прокомментировала слухи о новом кавалере Марии Сиротинской.

Фото : Пятый канал, © РИА Новости/ Илья Питалев

Мария Сиротинская — дочь Ирины Хакамады с синдромом Дауна — длительное время встречалась с «особенным» молодым человеком — штангистом Владом Ситдиковым. Однако в мае 2019 года рассталась с ним. Некоторое время назад появились слухи о том, что у дочки известного политика появился новый бойфренд. Ирина Хакамада решила поставить точку в вопросе личных отношений дочери.

Хакамада рассказала, что на самом деле происходит в жизни Марии Сиротинской в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube. Политик призналась ведущему — нового возлюбленного у ее 21-летней дочери нет. При этом «особенная» девушка продолжает общаться с экс-бойфрендом. Вместе пара даже путешествует, но уже в качестве друзей.

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

«Это все фигня, никакой новой любви у нее нет. Они просто разбежались. Даже не разбежались, а дружат, вместе ездят отдыхать. Но насчет брачных уз разговоры пока закончились», — утверждает Ирина Хакамада.

Мария Сиротинская призналась матери, что еще не готова к такому серьезному шагу, как замужество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +11°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

7:35
Александр Ревва показал детское фото и назвал себя «гадким утенком»
7:30
«Настоящая!» Ковальчук без макияжа опубликовала нежное фото в лучах солнца
7:23
Стихия разбушевалась: ураганы и проливные дожди обрушились на российские регионы
7:13
Бизнес-леди Александра Рашель узнала горькую правду о молодом бойфренде
7:07
Почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон
7:00
Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к историческому этапу

Сейчас читают

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!
Фотографии Пугачевой «без фотошопа» взбудоражили поклонников
«Просто разбежались!» Хакамада о разрыве «особенной» дочери с бойфрендом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги