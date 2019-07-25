«Просто разбежались!» Хакамада о разрыве «особенной» дочери с бойфрендом

Мария Сиротинская — дочь Ирины Хакамады с синдромом Дауна — длительное время встречалась с «особенным» молодым человеком — штангистом Владом Ситдиковым. Однако в мае 2019 года рассталась с ним. Некоторое время назад появились слухи о том, что у дочки известного политика появился новый бойфренд. Ирина Хакамада решила поставить точку в вопросе личных отношений дочери.

Хакамада рассказала, что на самом деле происходит в жизни Марии Сиротинской в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube. Политик призналась ведущему — нового возлюбленного у ее 21-летней дочери нет. При этом «особенная» девушка продолжает общаться с экс-бойфрендом. Вместе пара даже путешествует, но уже в качестве друзей.

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«Это все фигня, никакой новой любви у нее нет. Они просто разбежались. Даже не разбежались, а дружат, вместе ездят отдыхать. Но насчет брачных уз разговоры пока закончились» , — утверждает Ирина Хакамада.

Мария Сиротинская призналась матери, что еще не готова к такому серьезному шагу, как замужество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель.