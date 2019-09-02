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«Приколисты»: Пугачева в восторге от зажигательных танцев Галкина и Вайкуле

, 12:27 Видео 393

Звездные друзья повеселились на отдыхе в Юрмале.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным проводят отпуск в солнечной Юрмале. Звездная пара отдыхает в компании подруги семьи — Лаймы Вайкуле и ее мужа. Друзья постоянно размещают в Instagram юмористические ролики, чем невероятно радуют фанатов. На этот раз возлюбленный Примадонны в опубликованном видео превзошел сам себя.

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«Погуляли!» — подписал пост знаменитость.

Максим Галкин и Лайма Вайкуле исполнили зажигательный танец в одном из юрмальских ресторанов. Видео со звездами танцпола снимала сама Алла Борисовна. Примадонна на кадрах строила смешные рожицы, якобы демонстрирующие удивление от того, как разошлись ее супруг и лучшая подруга. В какой-то момент потрясенная зрелищем поп-дива даже закричала. Поклонники знаменитостей пришли в восторг от очередного забавного ролика.

«Приколисты! Жизнь хороша. Молодцы! Так всем надо позитивно жить, а не ныть и не обсуждать»;

«Во зажигает! Ничего себе. Класс. Мне бы так в их годы»;

«Какие вы молодцы, зажигалочки! Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и легкости!» — написали фолловеры.

Однако среди шестимиллионной аудитории подписчиков Максима Галкина нашлись те, кто даже в юмористическом видео отыскал негатив. В комментариях хейтеры обвинили Лайму Вайкуле в злоупотреблении алкогольными напитками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку.

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