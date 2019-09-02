  1. Пятый канал
  4. Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка

Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка

, 17:27 Видео 53

Президент РФ инспектирует пострадавшие от паводка районы Иркутской области.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Васильев Константин/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 76

Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ сотрудникам компании «Московский тракт», которые принимали участие в ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

«Мы деньги перечислили в полном объеме, все что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Вы говорите, что документы есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег», — сказал он.

Путин назвал такое отношение «явным проявлением некомпетентности».

В конце июня в Иркутской области произошел сильнейший паводок, в результате которого погибли 25 человек, судьба еще шестерых неизвестна. Более 11 тысяч жилых домов оказались подтоплены. Выплаты должны быть сделаны для почти 46 тысяч человек.

Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область, чтобы проинспектировать ход работ по ликвидации последствий паводка и побеседовать с местными жителями.

Ранее президент посетил одну из школ в городе Тулун.

Тема:
Паводок в Иркутской области 76
2 сент
Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили песню
2 сент
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
2 сент
Путин прибудет с инспекцией в пострадавшую от паводков Иркутскую область
29 авг
На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии
21 авг
Иркутскую чиновницу требуют уволить за оскорбление пострадавших от паводка
20 авг
Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала «бичами» жертв наводнения в Тулуне
20 авг
Иркутская чиновница прокомментировала скандальные слова о «быдле»
16 авг
Видео: Пострадавшие от паводка жители Тулуна купили первые дома
11 авг
Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек
9 авг
Более четырех тысяч детей отправлены на отдых из затопленной Иркутской области

Читайте также

Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили песню

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
+23° Днём +24°
Ночью +13°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

18:22
Фото: ГАЗ представил новую интеллектуальную «ГАЗель NN»
18:12
«Барби»: Брежнева и Перминова раззадорили фанатов стройными ножками
17:56
«Жизнь за ангелов» — в годовщину трагедии в Беслане вышел новый фильм
17:39
«Была изгоем»: Анна Седокова рассказала о тяжелых школьных годах
17:27
Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
17:18
Близкий друг «короля эпизодов» Числова рассказал о его последних словах

Сейчас читают

Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США
Киану Ривзу — 55 лет: почему голливудского актера называют королем мемов?
«Эпоха!» Галкин выложил в сеть запись 18-летней красавицы Пугачевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги