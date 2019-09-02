Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка

Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ сотрудникам компании «Московский тракт», которые принимали участие в ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
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Путин назвал такое отношение «
В конце июня в Иркутской области произошел сильнейший паводок, в результате которого погибли 25 человек, судьба еще шестерых неизвестна. Более 11 тысяч жилых домов оказались подтоплены. Выплаты должны быть сделаны для почти 46 тысяч человек.
Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область, чтобы проинспектировать ход работ по ликвидации последствий паводка и побеседовать с местными жителями.
Ранее президент посетил одну из школ в городе Тулун.