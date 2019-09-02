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  4. Аниматора в костюме коня оштрафовали за нарушение авторских прав. Кто следующий?

Аниматора в костюме коня оштрафовали за нарушение авторских прав. Кто следующий?

, 20:13 Эфирная новость 63

В Петербурге оштрафовали коня Юлия. За то, что приставал к туристам на Дворцовой площади.

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Фото, видео : 5-tv.ru, pikabu.ru

Речь об аниматоре, который работал в костюме персонажа из мультфильма и буквально вымогал деньги за фото.

Минус полторы тысячи рублей, конфискация головы, туловища и копыт. Петербургская киностудия обратилась в полицию с заявлением о нарушении авторских и смежных прав. Компания является правообладателем персонажа.

Но станет ли это уроком для других — Бэтменов и Микки Маусов, которых можно встретить на улице?

Хлебные места в центре города уже поделены между владельцами такого бизнеса. Людской поток огромный, деньги едва ли не сами плывут в карман. Только представьте, 300 рублей с человека. За час аниматоры делают около десяти фотографий с прохожими. За восемь часов можно заработать 24 тысячи рублей, а за месяц эта сумма может достигать полумиллиона, особенно летом.

Алексей Полторанин влез в шкуру такого персонажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию.

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