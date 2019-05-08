Агрессивный маркетинг: в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию

Понимаем, ничего личного просто бизнес. А ради прибыли чего только не придумаешь. В Петербурге на Невском проспекте новая напасть — к навязчивым ростовым куклам добавились агрессивные зазывалы. Их называют «чайники», потому что промоутеры заманивают клиентов на дегустацию чая и заставляют, иначе не скажешь, его купить. Но «Невский» не резиновый и «чайники» устроили побоище с художниками, так что полиция возбудила уголовное дело. Елена Норкунайте подробнее.

Судя по этим кадрам камер уличного наблюдения, массовая драка — толпа на толпу — завязалась прямо у входа в базилику Святой Екатерины. Буквально напротив знаменитого Казанского собора и Дома книги Зингера.

Потасовка закончилась только с приездом полиции. 13 человек были задержаны, в том числе, несовершеннолетние.

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Пока владельцам бизнеса — не до чайных церемоний. Кафе закрыто, и, скорее всего, из-за драки. Впервые в отношении одного из промоутеров чая возбуждено уголовное дело. Правда, не за навязчивый сервис. За агрессивный маркетинг — полицейские — максимум выписывали штраф.

Сергей Беляев провел собственное расследование. Он пошел на поводу у наглых зазывал — промоутеров чая и оказался в кафе, где ему устроили дегустацию.

«Я чувствую, что мне со временем становится нехорошо. У меня немеют конечности рук, у меня увеличивается внутричерепное давление, у меня кружится голова… Я говорю: нет-нет, я не буду это брать ни в коем случае», — рассказывает мужчина.

Сергей уверен — в напитки подмешали наркотики. После такого чая, клиенты гораздо легче расстаются с деньгами. Но, — если все-таки хватило сил на отказ — поведение так называемых чайников резко меняется.

«Чайники эти хватают за одежду, тащат, давят и манипулируют! Меня назвали шмарой за отказ, спасибо, что нос не разбили», — рассказывает пострадавший.

А ведь бывали и такие случаи. Своими историями жертвы агрессивного маркетинга делятся в Интернете. Пользователи соцсетей даже объявили бойкот с хештэгом: мы не будем чай. В реальной жизни — все гораздо страшнее.

У чайников — как минимум — три точки в центре города. И везде — плохая репутация. Туроператоры недовольны: культура поведения в Петербурге гораздо хуже, чем, например, на Красной площади. Именно на Невском — ростовые куклы буквально терроризировали пешеходов. Теперь еще агрессивные промоутеры чая дерутся с художниками.

Кажется, уличные музыканты готовы вступить в войну за доходные места на торговой улице. Но пока они только поют. Про плохой чай.