В Петербурге учредили Фонд поддержки инноваций и молодёжных инициатив

Петербург ждет инновационный прорыв! Большое будущее Северной столицы, в огромной лаборатории, будут создавать молодые ученые. Причем в самых разных сферах!

Крупнейшие компании России при поддержке местных властей, учредили новый Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив. Уже совсем скоро в северной столице появится зона экспериментального действия. Об уникальном проекте — Кирилл Сергеев.

Самое сердце Петербурга — Петропавловская крепость. Именно здесь три столетия назад началось строительство города на Неве. Ансамбль в стиле русского барокко, но чем дальше от центра — тем интереснее. Со временем в моду вошли классицизм, ампир и модерн. Сегодня в тренде — наука и урбанистика, а сам мегаполис готовится к новому витку эволюции.

То, каким станет завтрашний Петербург, можно представить уже сейчас. В тестовой лаборатории одного из городских технопарков уже работает уникальный дворник: робот сортирует отходы на стекло, пластик и бумагу, причем без помощи человека.

Этот робот — лишь один из перспективных стартапов, а их в Петербурге — сотни. Поддержать проекты, которые могут в буквально смысле преобразить жизнь огромного мегаполиса — теперь одна из главных задач для городских властей.

«Город должен меняться, он должен быть современным, он должен идти в ногу со временем. Мы заинтересованы в поиске новых идей. Люди лучше любого правительства знают, где проходит линия будущего», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Для этого глава Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о создании особого Фонда поддержки инноваций. В числе его учредителей — крупнейшие российские компании. Например, Акционерный Банк «Россия», «Ростелеком», ВТБ и «Газпром».

«Благодарим за создание Фонда поддержки инноваций», — заявил после подписания глава города.

Фонд поддержки инноваций призван на деле доказать: Петербург — не только культурная, но и цифровая столица страны. Вот один из технопарков города– четыре гектара площади и десятки научных лабораторий. Век назад в этих залах испытывали передовые для своего времени станки, теперь — разрабатывают новейшие лекарства и шьют одежду из полимеров. Грантов от нового фонда здесь ждут с особым нетерпением.

«Конечно, мы все это делаем. Конечно, нам на все не хватает денег. Если бы было такое софинансирование, мы бы сделали все с гораздо большим охватом», — уверен гендиректор технопарка «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик.

При этом первые позитивные изменения в жизни Петербурга уже произошли. Благодаря усилиям властей в городе открывают новые станции метро и строят больницы, а количество школ и детских садов растет рекордными темпами — быстрее, чем в Москве. Урбанисты говорят: таких перемен Северная столица ждала давно.

«Санкт-Петербург уже давно ждет экспериментов, город заждался и требует. Мне кажется, нужно строить стратегию города именно на энергии молодых, которые хотят развивать его за счет новых бизнес-идей», — считает урбанист Яна Голубева.

Впереди — решение десятков проблем: в сферах экономики, транспорта, благоустройства. Прямо сейчас в Петербурге приводят в порядок сразу полсотни зеленых зон, одна из них — на набережной Малой Невы — только строится. Жителям уже предложили выбрать концепцию арт-парка. Но теперь горожане смогут поучаствовать и в ее доработке.

«Мы поддерживаем часть направлений, которые касаются креативного направления, содержания, класса. Фонд не может ничего изменить сам. Но фонд может создать людей, которые потом будут изменять нашу жизнь», — заявил директор Фонда поддержки инноваций Сергей Салкуцан.

Приоритеты для новой структуры уже расставили: в ближайшее время Северную столицу планируют сделать комфортной, умной, социальной и, главное — открытой. В Фонде обещают: без внимания не останется ни одно предложение петербуржцев.

К слову, приоритеты развития экономики страны особенно в сфере промышленности и создании высокотехнологичной продукции, обозначил президент страны Владимир Путин в ходе весеннего Послания Федеральному Собранию. Петербург уже сейчас является столицей IT технологий и робототехники.