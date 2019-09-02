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  4. Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына

Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына

, 23:22 398

Тимофей Каратаев не хочет, чтобы его ограничивали в общении с ребенком.

Фото : Instagram @anna_mihailovskaya

Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав. Недавно в сети появились слухи о том, что пара собирается судиться из-за ребенка. Каратаев заявил, что Анна якобы не дает ему видеться с сыном, из-за чего актеру пришлось пойти на крайние меры, сообщает Starhit.

«Я буду отстаивать позицию: у мамы и папы равные права по отношению к детям!» — сказал Каратаев.

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После расставания с коллегой по цеху Михайловская завела роман с 34-летним бизнесменом Кириллом Шокотько. Поклонники предположили, что новый избранник девушки запрещает видеться бывшему мужу с сыном, однако Тимофей опроверг эту информацию.

«У нас все хорошо! Мое общение с ребенком никто не ограничивает. Просто хочу задокументировать, что у нас с Анной равные права на сына. Новый мужчина Анны никак не влияет на мое общение с Мирославом. Донесите это, пожалуйста, до всех», — заявил Каратаев в одном из интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о мужчинах Екатерины Климовой.

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