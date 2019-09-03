Российский музыкант Юрий Лоза назвал «дурновкусием» ежегодную вирусную популярность песни про «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, передает РИА Новости.

«Весь день рыдаю»: Бывший муж Алены Кравец запретил ей видеться с дочерью

По его мнению, ажиотаж социальных медиа с мемами о переворачивании календаря случается только раз в год, тогда как его песню «Плот» можно шутить круглый год.

«И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — заявил Лоза.

Суперхит Шуфутинского «Третье сентября» впервые был исполнен в 1993 году. С тех пор шансонье и его поклонники не расстаются с песней. С появлением социальных сетей она приобрела шуточную окраску — появились мемы и прочий развлекательный контент. Так, например, вместо российского певца пользователи публиковали картинки с американским хип-хоп исполнителем Риком Россом, который очень похож на шансонье.

twitter @l_r125

В 2019 году маэстро анонсировал концерт на знаковую дату в начале осени и пригласил всех спеть любимую композицию вместе.