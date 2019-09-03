«Буду внимательно следить»: Путин планирует еще раз приехать с проверкой в Тулун

Владимир Путин в Тулуне в Иркутской области в понедельник, 2 сентября, пообщался с пострадавшими от наводнения людьми и остался недоволен тем, как ликвидируют последствия стихии.

А также обеспечением жильем, а его из-за паводка лишились 17 тысяч человек — все идет крайне медленно. Это уже третья за два месяца поездка президента в регион.

У здания шестой школы, с осмотра которой начался визит Владимира Путина в Тулун, с самого утра собрались сотни людей. Не просто посмотреть, как президенту показывают отремонтированное ударными темпами здание, а попросить помощи. В основном в борьбе с местными властями.

Вопросов и просьб о помощи — сотни, если не тысячи. Всем ответить физически невозможно, но президент попытался услышать максимальное количество людей.

Все подробности — у Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка.