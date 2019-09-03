  1. Пятый канал
  4. «Буду внимательно следить»: Путин планирует еще раз приехать с проверкой в Тулун

«Буду внимательно следить»: Путин планирует еще раз приехать с проверкой в Тулун

, 3:15 Эфирная новость 11

Во время посещения пострадавшего региона к президенту России обратились за помощью сотни жителей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Сергей Гунеев

Тема:
Паводок в Иркутской области 79

Владимир Путин в Тулуне в Иркутской области в понедельник, 2 сентября, пообщался с пострадавшими от наводнения людьми и остался недоволен тем, как ликвидируют последствия стихии.

А также обеспечением жильем, а его из-за паводка лишились 17 тысяч человек — все идет крайне медленно. Это уже третья за два месяца поездка президента в регион.

У здания шестой школы, с осмотра которой начался визит Владимира Путина в Тулун, с самого утра собрались сотни людей. Не просто посмотреть, как президенту показывают отремонтированное ударными темпами здание, а попросить помощи. В основном в борьбе с местными властями.

Вопросов и просьб о помощи — сотни, если не тысячи. Всем ответить физически невозможно, но президент попытался услышать максимальное количество людей.

Все подробности — у Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка.

Тема:
Паводок в Иркутской области 79
2 сент
Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка
2 сент
Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области
2 сент
Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
2 сент
Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили песню
2 сент
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
2 сент
Путин прибудет с инспекцией в пострадавшую от паводков Иркутскую область
29 авг
На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии
21 авг
Иркутскую чиновницу требуют уволить за оскорбление пострадавших от паводка
20 авг
Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала «бичами» жертв наводнения в Тулуне
20 авг
Иркутская чиновница прокомментировала скандальные слова о «быдле»

Читайте также

Путин прибудет с инспекцией в пострадавшую от паводков Иркутскую область

На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии
+17° Днём +17°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

3:31
День Фаддея Проповедника: что нужно делать 3 сентября
3:15
«Буду внимательно следить»: Путин планирует еще раз приехать с проверкой в Тулун
2:58
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!
2:42
Ростовчанин помог уроженке Белоруссии воссоединиться с семьей спустя 20 лет
2:23
Болельщик из Екатеринбурга продал любимую коллекцию для спасения матери
1:56
«Детка в клетке» — Лиза Галкина в кокетливой позе привела в восторг поклонников

Сейчас читают

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после секса в столичном отеле
«Весь день рыдаю»: Бывший муж Алены Кравец запретил ей видеться с дочерью
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги