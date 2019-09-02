Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка

Во время посещения пострадавшей от паводка Иркутской области Владимир Путин встретился с жителями Тулуна. Один из них спросил президента, планирует ли он отправить в отставку чиновницу, позволившую себе оскорбительное высказывание в адрес людей, оказавшихся в бедственном положении.

Путин сказал, что не слышал об этом инциденте, но, если Ирина Алашкевич действительно так сказала, то заслуживает отставки.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурнымо, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области, назвала людей, пострадавших от паводка и пришедших на встречу с президентом, «быдлом» и «бичами». В частности, она раскритиковала их одежду.

Кроме этого телеканал РЕН ТВ провел независимую экспертизу, которая подтвердила — голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич.