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Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка

, 20:18 Видео 251

Президенту России во время встречи с жителями Тулуна задали вопрос о судьбе начальника пресс-службы губернатора Иркутской области, назвавшей людей, оказавшихся в бедственном положении, «быдлом».

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Фото, видео : Facebook @Ирина Алашкевич, kto-irkutsk.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 78

Во время посещения пострадавшей от паводка Иркутской области Владимир Путин встретился с жителями Тулуна. Один из них спросил президента, планирует ли он отправить в отставку чиновницу, позволившую себе оскорбительное высказывание в адрес людей, оказавшихся в бедственном положении.

Путин сказал, что не слышал об этом инциденте, но, если Ирина Алашкевич действительно так сказала, то заслуживает отставки.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурнымо, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области, назвала людей, пострадавших от паводка и пришедших на встречу с президентом, «быдлом» и «бичами». В частности, она раскритиковала их одежду.

Кроме этого телеканал РЕН ТВ провел независимую экспертизу, которая подтвердила — голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич.

Тема:
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