Почему так одинок Киану Ривз

Звезда трилогии «Матрица» Киану Ривз давно считается самым одиноким актером Голливуда. 5-tv.ru попытался найти объяснение такой судьбе звезды. 2 сентября актер отметил 55-летний юбилей.

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В конце 90-х Ривз уже был на гребне славы — несколько главных ролей в фильмах и головокружительный успех первой части «Матрицы». Актер пытается создать семью с коллегой по творческому цеху Дженнифер Сайм. Актриса забеременела от Киану, однако находясь на восьмом месяце пара узнала, что сердце ребенка больше не бьется. Трагедия случилась на рождество 1999 года.

Несчастье привело к расставанию Киану и Дженнифер, однако они поддерживали общение. Спустя два года 28-летняя Сайм погибает в автокатастрофе после свидания с Ривзом. В ее машине нашли наркотики и сильные транквилизаторы, которые девушка могла позволить только на деньги от экс-бойфренда. Звезда «Матрицы» тогда осознал, что косвенно причастен к гибели бывшей подруги.

« Люди тешат себя иллюзией, что время лечит. Это неправда. После ухода любимых ты навсегда остаешься один. Все, на что можно надеяться, — это научиться прятаться от боли и растерянности в грезы, где вы снова вместе », — отмечает Киану.

После смерти возлюбленной Ривз пережил еще одну потерю — от передозировки умирает лучший друг Ривер Феникс, а сестра долгие годы борется с лейкемией. Близкие утверждают, что эти трагедии сыграли ключевую роль в одиночестве актера — «чем меньше близких людей, тем меньше вероятность их потерять».

Спустя почти два десятилетия после гибели Дженнифер Киану признается, что стал слишком стар для создания семьи рождения наследников.

Ривз ведет аскетичный и замкнутый образ жизни. Все, что нужно звезде — это коллекция мотоциклов. Кроме того, актер много работает и продолжает получать ключевые роли в кино. В конце августа режиссер Лана Вачовски подтвердила, что он снимется в новой «Матрице».

«Я ем вкусную еду, гуляю на солнышке, плаваю в океане. Стараюсь всегда говорить правду, которую храню в душе, как спрятанное сокровище. Позволяю себе быть глупым, смешным, странным. Все это делает меня счастливым человеком» , — делится Киану.

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