Канадский актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз 2 сентября 2019 года празднует свой юбилей. Звезде фильмов «Матрица», «Джон Уик» и других исполнилось 55 лет.

Популярный актер за свою жизнь пережил многое — когда ему было три года из семьи ушел отец, в 35 лет Киану Ривз сам потерял ребенка, который родился мертвым. А еще через пару лет его возлюбленная погибла в автокатастрофе. После всего новым испытанием для актера стало онкологическое заболевание сестры, которая смогла победить недуг.

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Несчастья, которые свалились на голову Киану Ривза, в том числе, стали и поводами для восхищения. Впрочем, как и все остальное, что с ним происходит. Так почему же голливудского актера считают королем мемов?

Киану Ривз давно снискал себе репутацию одиночки. Он старается не делать свою личную жизнь достоянием общественности, и поэтому его фанаты имеют огромный простор для фантазии. Кроме того, на протяжении многих лет поклонники сочувствуют звезде и ищут причины знаменитого грустного вида Ривза в пережитых им несчастьях. Образ мрачного одиночки с трагической миной на лице — любимая роль фанатов актера и в жизни, и на экране.

55-летний актер по своей простоте и демократичности похож на всех нас. Он ездит в метро с газетой, уступает места женщинам, может перекусить хот-догом на улице и одевается так, будто накануне спал в канаве и не успел зайти домой переодеться. И, несмотря на скромность Киану Ривза, дикая популярность в сети свалилась на него против воли. Актер не «залипает» в социальных сетях, абсолютно не склонен к эпатажу и не был замечен в каких-либо громких скандалах.

Киану Ривз довольно охотно общается с поклонниками. При этом, когда фотографируется с фанатами, он не касается их руками, подчеркивая тем самым уважение к личному пространству людей. Примечательно, что никто не задумывался о том, что актер может быть попросту брезглив или пытается обезопасить себя от обвинений в домогательствах.

Киану Ривз появился на свет в ливанском Бейруте в семье художницы по костюмам Патрисии Бонд и геолога Сэмюила Ноулина Ривза-младшего. Его мать — англичанка, отец — американец.

Детство и юность будущего актера и его сестер по большей части прошли в Торонто. Его воспитанием в основном занимались родители матери и няньки. В течение пяти лет он сменил четыре школы, включая школу искусств в Торонто, откуда он был позднее исключен «из-за излишней непокорности», как он сам объяснял позднее.

Киану Ривз показывал хорошие успехи в хоккее, нежели в академических дисциплинах, поскольку процесс образования был осложнен для него дислексией. Он мечтал стать хоккеистом, выступающим за честь Канады на Олимпиаде, но из-за травмы об этом виде спорта пришлось забыть. Ривз начал ходить в альтернативную бесплатную школу, что позволяло ему учиться и подрабатывать в качестве актера. Позже он оставит школу, так и не получив аттестат о среднем образовании.

Актерскую карьеру Киану Ривз начал в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла. В пятнадцать лет он уже сыграл роль Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Дебют Ривза на экране состоялся на канадском телеканале CBC в одном из комедийных сериалов.

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