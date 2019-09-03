Актриса Елена Проклова поделилась секретом красоты и здоровья

Советская и российская актриса Елена Проклова отметила 66-й день рождения 2 сентября. Звезда отечественного кинематографа поделилась секретом красоты и здоровья c изданием Teleprogramma.pro.

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По словам звезды кинематографа, сохранять себя в прекрасной форме ей помогает системный уход за собой. При этом Проклова не истязает себя физическими нагрузками и диетами. Актриса каждый день делает массаж и много плавает.

Главный секрет красоты и здоровья от Елены Игоревны — это любовь к жизни. Звезда строит планы на будущее и занимается любимыми делами.

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