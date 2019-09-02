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  4. «Такая худенькая!» Поклонники Нетребко в восторге от ее стройной фигуры

«Такая худенькая!» Поклонники Нетребко в восторге от ее стройной фигуры

, 13:52 Видео 601

Оперная певица показала, как тренируется в компании десятилетнего сына.

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Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко раскрыла секрет стройной фигуры. Оперная дива тренируется вместе со своим десятилетним сыном — Тьяго Аруа, рожденным от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором она и ребенок забавно демонстрируют упражнение «бег на месте». На кадрах звезда одета в майку, короткие шорты и бандану. Поклонники исполнительницы по достоинству оценили фигуру кумира.

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«Не отстаем от нормативов!» — подписала пост знаменитость.

Подписчики Нетребко, в первую очередь, отметили, что она подает прекрасный пример своему сыну. Также 47-летняя оперная певица, по мнению фанатов, потрясающе выглядит для своего возраста. Стройность и красота оперной дивы вдохновили пользователей соцсети на множество восхищенных комментариев.

«Я сразу не узнала вас, подумала, что Тиша с какой-то девочкой бежит! Супер!»

«Вы такая худенькая, на самом деле!»

«Божественная и вместе с тем такая простая, своя, обыкновенная!»

«Вот и секрет стройной фигуры», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге.

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