«Такая худенькая!» Поклонники Нетребко в восторге от ее стройной фигуры

Анна Нетребко раскрыла секрет стройной фигуры. Оперная дива тренируется вместе со своим десятилетним сыном — Тьяго Аруа, рожденным от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором она и ребенок забавно демонстрируют упражнение «бег на месте». На кадрах звезда одета в майку, короткие шорты и бандану. Поклонники исполнительницы по достоинству оценили фигуру кумира.

Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США

«Не отстаем от нормативов!» — подписала пост знаменитость.

Подписчики Нетребко, в первую очередь, отметили, что она подает прекрасный пример своему сыну. Также 47-летняя оперная певица, по мнению фанатов, потрясающе выглядит для своего возраста. Стройность и красота оперной дивы вдохновили пользователей соцсети на множество восхищенных комментариев.

«Я сразу не узнала вас, подумала, что Тиша с какой-то девочкой бежит! Супер!»

«Вы такая худенькая, на самом деле!»

«Божественная и вместе с тем такая простая, своя, обыкновенная!»

«Вот и секрет стройной фигуры», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко последовала рекомендации Киркорова в Екатеринбурге.