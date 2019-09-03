В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера». В нем принимают участие более 100 управленцев региона. Им предстоит доказать, что они достойны занять место в кадровом резерве правительства Мурманской области и вернуть региону былую славу экономически сильной области. Проводится конкурс по инициативе исполняющего обязанности губернатора области Андрея Чибиса.

«Задача, которая стоит перед нашим государством, сделать так, чтобы мы были сильны севером, чтобы север стал новой точкой роста экономики», — заявил глава региона.

Всего на конкурс было отправлено около двух тысяч заявок из 20 регионов России. А 100 финалистов были выбраны экспертной группой российской академии народного хозяйства.