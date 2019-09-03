  1. Пятый канал
  4. В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера»

В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера»

, 8:57 Эфирная новость 14

Конкурс организован по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера». В нем принимают участие более 100 управленцев региона. Им предстоит доказать, что они достойны занять место в кадровом резерве правительства Мурманской области и вернуть региону былую славу экономически сильной области. Проводится конкурс по инициативе исполняющего обязанности губернатора области Андрея Чибиса.

«Задача, которая стоит перед нашим государством, сделать так, чтобы мы были сильны севером, чтобы север стал новой точкой роста экономики», — заявил глава региона.

Всего на конкурс было отправлено около двух тысяч заявок из 20 регионов России. А 100 финалистов были выбраны экспертной группой российской академии народного хозяйства.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

9:42
В Роскачестве предлагают запретить маркировки «био», «эко» и «фермерские»
9:37
Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили
9:28
«Милота зашкаливает!» Пресняков признался в любви Подольской в ресторане
9:14
Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе
9:10
Посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне
8:57
В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера»

Сейчас читают

Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы
«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей
«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги