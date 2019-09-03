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Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

, 8:25 278

Игорь Николаев поведал о значении даты из популярного трека Михаила Шуфутинского.

Фото : © РИА Новости / Евгений Одиноков

Певец Игорь Николаев является автором нашумевшего трека, исполненного Михаилом Шуфутинским — «Третье сентября». Музыкант признался — ему очень льстит колоссальное внимание общественности к написанной им песне. Знаменитость решил раскрыть подписчикам в Instagram «смысл», заложенный в музыкальную композицию.

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«Должен признаться — за этой датой ничего не стоит. Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где „было все у нас всерьез“. Так рождаются песни, те, которые надолго», — поделился в публикации звезда.

Игорь Николаев поблагодарил композитора Игоря Крутого и вокалиста Михаила Шуфутинского за то, что все вместе они смогли создать для россиян настоящий «новый праздник».

«Спасибо Игорю, Мише и всем вам за то, что у нас появился новый „красный день календаря“ — третье сентября. Чем не повод?» — написал Игорь Николаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев поддержал флешмоб Харламова.

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