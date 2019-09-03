Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Певец Игорь Николаев является автором нашумевшего трека, исполненного Михаилом Шуфутинским — «Третье сентября». Музыкант признался — ему очень льстит колоссальное внимание общественности к написанной им песне. Знаменитость решил раскрыть подписчикам в Instagram «смысл», заложенный в музыкальную композицию.
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Игорь Николаев поблагодарил композитора Игоря Крутого и вокалиста Михаила Шуфутинского за то, что все вместе они смогли создать для россиян настоящий «новый праздник».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев поддержал флешмоб Харламова.