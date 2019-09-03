Харламов предложил переворачивать Instagram третьего сентября

Резидент Comedy Club Гарик Харламов предложил подписчикам в Instagram новый флешмоб во вторник, 3 сентября.
«Я календарь перевернуууу» — Шуфутинский анонсировал концерт 3 сентября
Комик заявил, что не нашел верифицированную страницу исполнителя культовой песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, и предложил пользователям переворачивать не только календарь.
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!
Идею Гарика подхватили авторы музыки и слов шлягера два Игоря — Николаев и Крутой.
Ранее ажиотаж вокруг песни Шуфутинского назвал «дурновкусием» Юрий Лоза.