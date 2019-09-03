Мексиканца с круизного лайнера избили таксисты в Петербурге

Мексиканца, служащего на стоящем в Петербурге круизном лайнере Regal Princess, избили в Северной столице. Инцидент произошел утром в понедельник, 2 сентября.

Как стало известно 5-tv.ru, гражданин Мексики 1974 года рождения работает на корабле, который в настоящее время стоит на территории Санкт-Петербурга. Накануне мужчину избили неизвестные, по словам пострадавшего — таксисты. Полиции пока не удалось установить, что стало причиной конфликта.

В результате потасовки моряк получил ушибы мягких тканей лица и был обслужен медиками амбулаторно. Состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что брянский полицейский избил студента, после чего тот впал в кому и скончался.