Брянский полицейский избил студента, после чего тот впал в кому и скончался

Бывший заместитель начальника отдела полиции поселка Локоть Брянской области в одном из местных кафе в ходе ссоры с 17-летним подростком нанес ему удар в голову, после чего тот впал в кому и спустя 18 дней скончался.

Трагический случай произошел 13 августа. По данным следствия, после одного из ударов в голову подросток упал головой на ступеньки. В машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому. У пострадавшего была диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, он был доставлен больницу в Брянск, где ему была проведена сложная четырехчасовая операция. Несмотря на это, юноша продолжал оставаться в коме, а 31 августа скончался.

Установлено, что бывший правоохранитель в тот момент находился в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина арестован, его уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования. Его непосредственное руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности «за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», передает РИА Новости.

Скончавшийся подросток был студентом местного Промышленно-экономического техникума.

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