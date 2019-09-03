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  4. «Какой вы уполномоченный?» Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену — видео

«Какой вы уполномоченный?» Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену — видео

, 12:42 Видео 215

Вице-премьер подверг жесткой критике деятельность уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области из-за поступающих жалоб.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, YouTube @Kek's News

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Паводок в Иркутской области 82

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания устроил разнос уполномоченному по правам предпринимателей в Иркутской области Андрею Капитонову-Козлову. Причиной стали многочисленные жалобы, поступающие на омбудсмена после паводка.

«Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих — Прим.ред.) не хочет этого делать. Но, вы то получаете зарплату. Вы собирательный образ (предпринимателей — Прим.ред.)», — возмутился Виталий Мутко.

Иркутские бизнесмены пожаловались политику, что не могут получить средства, выделенные федеральным центром на восстановление разрушенных во время наводнения строений и производств.

«Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь (в Тулуне — Прим.ред.). Не он должен так выступать — приятно слушать человека, а вы. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям», — потребовал Виталий Мутко.

После пламенной речи вице-премьера зал разразился аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили.

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