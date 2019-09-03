Вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания устроил разнос уполномоченному по правам предпринимателей в Иркутской области Андрею Капитонову-Козлову. Причиной стали многочисленные жалобы, поступающие на омбудсмена после паводка.

« Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих — Прим.ред.) не хочет этого делать. Но, вы то получаете зарплату. Вы собирательный образ (предпринимателей — Прим.ред.) », — возмутился Виталий Мутко.

Иркутские бизнесмены пожаловались политику, что не могут получить средства, выделенные федеральным центром на восстановление разрушенных во время наводнения строений и производств.

«Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь (в Тулуне — Прим.ред.). Не он должен так выступать — приятно слушать человека, а вы. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям » , — потребовал Виталий Мутко.

После пламенной речи вице-премьера зал разразился аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили.