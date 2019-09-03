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  4. Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили

Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили

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Женщина нелестно высказалась о людях, попавших в бедственное положение.

Фото : maxpark.com

Тема:
Паводок в Иркутской области 81

Иркутскую чиновницу Ирину Алашкевич, оскорбившую пострадавших от паводка жителей региона, отстранили. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сотрудница отстранена, это подтвердил губернатор (Иркутской области — Прим.ред.)», — сообщил он прессе.

Как заявили в пресс-службе губернатора и правительства области изданию РИА Новости, в настоящее время проверка не завершена. Губернатор Левченко продолжает разбираться в инциденте.

Речь идет о появившейся в сети скандальной аудиозаписи, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области, называет «быдлом» и «бичевней с двумя классами образования» пострадавших от наводнения жителей области, пришедших на встречу с Владимиром Путиным во время его рабочего визита в регион. Независимая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит Алашкевич.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка.

Тема:
Паводок в Иркутской области 81
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