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«У нас теперь девочка»: Решетова рассказала о прибавлении среди питомцев

, 16:19 Видео 129

Дома у рэпера Тимати и его возлюбленной стало на одного хвостатого жителя больше.

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Фото, видео : Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова активно готовится к скорым родам. Девушка Тимати сообщила подписчикам, что до появления первенца она больше не будет путешествовать. Зато на события стала богата домашняя жизнь модели. На своей странице в Instagram она сообщила, что вместе с именитым рэпером они завели четвертого питомца — кошку породы саванна.

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На видео, появившемся в сторис Решетовой, новая жительница дома проходит характерную для кошачьих «социальную адаптацию» и дерется с одним из старших котов. Примечательно, что и четвертый питомец в доме рэпера оказался приближенной к диким породы — саванны появились после скрещивания домашних кошек с африканскими сервалами.

«Реалити-шоу про котов продолжается. У нас теперь девочка саванна появилась. Пацаны привыкают», — цитирует комментарий девушки Тимати Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременной невесте Тимати стало плохо на борту самолета.

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